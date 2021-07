Wielka lipa zastąpi wyciętą akację z ul. Lipowej w Łodzi. To największe drzewo przesadzone w tym stuleciu w Łodzi

W ubiegłym tygodniu pod piły poszła duża, samotna akacja rosnąca w zaułku u zbiegu ulic Lipowej i Próchnika. Wycięto ją w ramach zamiany tego fragmentu ulicy w zielony woonerf. To zaś oburzyło mieszkańców. W czerwcu w jej obronie protestowało kilkadziesiąt osób.

Miasto wyjaśniało, że robinia akacjowa jest w złym stanie i musi zostać usunięta. Ale razem ze społecznikami wymyślono inne rozwiązanie.

W listopadzie w zaułku pojawi się lipa drobnolistna. Będzie mieć około 10 metrów wysokości i aż 100 cm w obwodzie pnia. Korzenie mają około 2-2,5 metra średnicy, są jednak specjalnie szkółkowane dzięki czemu możliwe jest jej przesadzenie na Polesie.

Lipę drobnolistną wybrał Szymon Iwanowski z grupy Społeczni Opiekunowie Drzew. - Jest zdrowa i szkółkowana, co daje duże prawdopodobieństwo przyjęcia – mówi Iwanowski. - To będzie precedens. Duże drzewo zostanie zastąpione innym dużym w stosunku 1 do 1, a nie małym, które nie zrekompensuje strat po wycince. To powinna być stała praktyka w Łodzi – podkreśla.