Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Łodzi zagra w niedzielę 15 stycznia

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Pomysłodawcą łódzkiego koncertu WOŚP jest Tomasz Karauda, lekarz Kliniki Pulmunologii USK nr 1 w Łodzi, który z sepsą ma do czynienia niemal na co dzień. - Nie dalej, jak minionej nocy ratowałem życie trzydziestolatce, u której wystąpiła sepsa. Chcemy naszym wydarzeniem przyczynić się do zwiększenia świadomości, jak ogromne to zagrożenie dla naszego zdrowia i życia - powiedział we wtorek 10 stycznia podczas konferencji prasowej.