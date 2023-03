Wielka siatkówka w Łodzi. Niedziela z ŁKS Commercecon. Siatkarki Grot Budowlanych nie dały rady

W sobotę o godz. 17.30 w Łodzi siatkarki Grot Budowlanych podejmowały wicelidera Developres Rzeszów.

Liczyliśmy po cichu, że Grot Budowlani pokonają rywala ŁKS Commercecon do pierwszego miejsca przed play-off.

Niestety, siatkarki Grot Budowlanych nie dały rady Developresowi Rzeszów.

Grot Budowlani są na szóstym miejscu w tabeli i do piątej lokaty, zajmowanej przez MKS Kalisz tracą sześć punktów. Wszystko wskazuje na to, że łodzianki zajmą po rundzie zasadniczej szóstą pozycję w tabeli. W pierwszej rundzie fazy play-off powalczą wówczas najprawdopodobniej z Chemikiem Police.