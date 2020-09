Wielka Szama w Atlas Arenie. Weekendowy zjazd foodtrucków w Łodzi. MENU, CENY

W sobotę ( 5 września) w Atlas Arenie rozpoczęła się Wielka Szama. To weekendowy zjazd foodtrucków. Fani ulicznego jedzenia przez dwa dni mogą próbować kuchni z różnych zakątków świata. Zobaczcie na kolejnych slajdach co można zjeść podczas Wielkiej Szamy i ile trzeba za to zapłacić.

Wielka Szama w Atlas Arenie. Co to jest? Przed Atlas Areną stanęły barobusy z potrawami z całego świata. Można spróbować kuchni koreańskiej, meksykańskiej, węgierskiej, włoskiej. Są też dania wegetariańskie i wegańskie. Wielka Szama w Atlas Arenie to nie tylko zlot food trucków. Nowością jest „Po Godzinach – strefa piwa regionalnego”. Można tam poznać proces warzenia piwa. Jest też Mini Festiwal Baniek Mydlanych i Zabawek Drewnianych, dmuchańce i kino 7D które proponuje wirtualną podróż roller coasterem. W ramach akcji „Food trucki kochają zwierzaki” można wesprzeć łódzkie schronisko dla zwierząt. Foodtrucki są dostępne w sobotę od godz. 12 do 21, w niedzielę od godz. 12 do 20:00. Lista foodrucków i dań:

Pan Baozi – chińskie bułeczki baozi

El Buos – kanapki z szarpanym mięsem

Nood-Lee – makarony z woka

Beef’N’Roll – burgery

Magic Fruits – owoce w czekoladzie

Kultowe Zapiekanki – klasyka polskiego street foodu

Węgierska Fabryczka - langosze

Bulva – dania z ziemniaka

O Rety Krewety – owoce morza

Pierożki Dim Sum – azjatyckie pierożki

Mimus Street Food – kuchnia międzynarodowa

Wyciskamy – orzeźwiająca lemoniada z cytrusów

Jack Burger – burgery

Fresh Donuts – amerykańskie pączki z dziurką

King Kong – kuchnia azjatycka

Food Cab – zapiekane buły

Arizona Pastrami - pastrami

Amigo Food Truck – kuchnia meksykańska

Lód Miód – lody naturalne

Belgijki – frytki duże, grube i chrupiące

Kill Grill – burgery

Vege Truck – kuchnia wegetariańska

Babcha Korea – kuchnia koreańska

Churros Amigos – hiszpańskie pączki churros

Burger Shop – burgery

Słodka Fabryczka – węgierskie ciastka kominkowe

Słodka Fabryczka – węgierskie ciastka kominkowe