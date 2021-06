Wielka wyprzedaż w Tesco przy ul. Kopcińskiego w Łodzi. Sklep się zamyka, ma duże promocje! LISTA, CENY MT

Wielka wyprzedaż w łódzkim Tesco. Sklep Tesco przy ul. Kopcińskiego 31 w Łodzi zamyka się i prowadzi ogromną wyprzedaż. To ostatnie dni promocji, wybór towarów nie jest już duży, za to obniżki cen są teraz największe. Taniej kupimy m.in. kawę, herbatę, słodycze, proszki do prania, artykuły dla niemowląt, a nawet alkohole. Sklep czynny jest do czwartku (10 czerwca) włącznie, do tego dnia prowadzona jest wyprzedaż. Jakie są ceny i co można kupić taniej? Zobacz w galerii zdjęć!