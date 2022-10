Wielki sukces karateków ŁKK Shotokan na Mistrzostwach Świata WKA

Polacy w końcowej klasyfikacji zajęli pierwsze miejsce, przy znaczącym udziale łódzkich karateków powołanych z Łódzkiego Klubu Karate Shotokan.

- Dorobek medalowy naszych zawodników to aż 15 miejsc medalowych - informuje prezes ŁKK Shotokan Arkadiusz Bugajak. - Dobry przykład, poparty wysokimi umiejętnościami i wolą sportowej walki, dali swym wychowankom trenerzy łódzkich zawodników, którzy w swoich kategoriach wiekowych zdobyli wiele medali.

Adrian Bugajak wywalczył srebro w kumite drużynowym 36-40 lat Shobu Sanbon i brąz w kumite drużynowym Rotation 36 i starsi

Anita Bugajak zdobyła brąz w kumite drużynowym Shobu Sanbon 21+ i srebro kumite drużynowe Rotation 21-35 lata

W ślad za swymi szkoleniowcami z ogromnymi sukcesami poszli młodzi karatecy zdobywając trzy złote medale; pięć srebrnych i trzy brązowe.

Mateusz Witczak: 1 miejsce w shobu sanbon kumite indywidualnym 14-15lat 55-65kg, 3 miejsce shobu sanbon kumite drużynowe 14-15 lat, 3 miejsce kumite drużynowe rotation 14-15 lat

Kacper Lubicki: 1 miejsce w shobu sanbon kumite indywidualne 8 lat open

Patryk Wlaźlak: 1 miejsce shobu sanbon kumite indywidualnej 14-15 lat - 55 kg, 2 miejsce shobu sanbon kumite drużynowe 14-15 lat, 2 miejsce kumite drużynowe rotation 14-15 lat

Artur Banach: 2 miejsce shobu sanbon kumite drużynowe 14-15 lat, 2 miejsce kumite drużynowe rotation 14-15 lat

Aleks Moława, 3 miejsce shobu nihon kumite 11 lat +40 kg

Jan Płocki: 2 miejsce shobu nihon kumite 11 lat +40 kg

Tak duży dorobek medalowy to efekt wielu godzin spędzonych na sali treningowej i na zgrupowaniach klubu pod czujnym okiem szkoleniowców Anity Bugajak i Adriana Bugajaka, wspieranych przez Janusza Świercza. Dla nas, działaczy i trenerów, największą nagrodą i sukcesem jest radość młodych zawodników płynąca ze sportowej rywalizacji. Dziękujemy całej ekipie za wielki sukces łódzkiego karate. Zapraszamy do udziału w treningach dzieci młodzież , którzy będą chcieli pójść w ślady medalistów Mistrzostw Świata w Łódzkim Klubie Karate Shotokan - tel. 609139842 - kończy Arkadiusz Bugajak, prezes ŁKKShotokan