Wielkie emocje, upadki i krew na lodzie w Arenie Tomaszów

Arena Lodowa była drugi raz z rzędu gospodarzem czempionatu Starego Kontynentu. Tym razem odbyła się z udziałem kibiców, którzy głośnym dopingiem wspierali zawodników. Podkreślał to po zawodach ich zwycięzca. – Bardzo mi to pomogło, wręcz niosło do mety. Bardzo dziękuję wszystkim fanom – mówił Bogdanov.

Początek zawodów nieco się dłużył, bo notowaliśmy liczne upadki. Najczęściej leżał doświadczony Aki Ala-Rihiimaki. Fin zastąpił w stawce uczestników Frankiego Zorna, który na skutek piątkowego upadku podczas treningu nie był zdolny do jazdy w turnieju. Ala-Rihiimaki po drugim upadku też musiał jechać do szpitala i wycofał się z dalszej rywalizacji.

Do jej końca nie dotrwał też Johann Weber. „EisHans” miał kłopoty sprzętowe, dwa razy też leżał na torze. Do swojego ostatniego biegu już nie wyjechał. Podobnie jak Michał Knapp, który także zdołał ukończyć tylko swój pierwszy wyścig. Miał on kuriozalny przebieg, bo najpierw upadł Max Koivula, w powtórce zdefektował motocykl Webera, a już po biegu wykluczony został Ala-Rihiimaki za przekroczenie wewnętrznej części toru dwoma kołami. W tej sytuacji po 3 punkty sięgnął Knapp. Polak później już jednak żadnego swojego startu nie ukończył, zanotował też upadek, w którym ucierpiał jego łokieć. Z ostatniego biegu już się wycofał. - Nie tak sobie wyobrażałem ten występ, zabrakło przede wszystkim objeżdżenia treningowego. Mieliśmy też problemy z oponami i dopasowaniem sprzętu. Do tego ten bolesny upadek. Nie jestem w dobrym nastroju - powiedział reprezentant naszego kraju.

Czołówka zawodów jeździła na innym poziomie. Kapitalnie prezentował się nie tylko Bogdanov, ale także Ledstroem, Soliannikov czy doświadczony Harald Simon. Z biegu na bieg rozkręcał się też Luca Bauer.

Po 20. wyścigach pewni udziału w finale byli Bogdanov i Ledstroem. Do barażu przeszedł Soliannikov, a Bauer z parkingu obserwował co wydarzy się w rywalizacji Simona z Iwemą. Gdyby Holender wygrał, a Austriak przyjechał drugi - wówczas reprezentujący Włochy młody Niemiec wypadłby poza czołową szóstkę. Dopingowany przez swoją rodzinę (m.in. pochodzącą z Konina mamę) i znajomych Iwema ścigał Simona, ale ten zamknął mu drogę i nastąpił upadek Holendra. W powtórce zawodnik polskiego pochodzenia Simona doścignąć jednak nie zdołał, walcząc z Andrejem Divisem zanotował upadek, by później - przy aplauzie widowni - dopchać motocykl do mety po jeden punkt.

Decydująca batalia miała dwie odsłony. W pierwszej start wygrał Bogdanov, a za jego plecami Ledstroem ścigał Soliannikova. Doszło do kolizji między nimi, a sędzia zdecydował, że zawinił Rosjanin, wykluczając go z powtórki. Polała się nawet krew, bo kolce w oponie poharatały stopę Soliannikova i podbródek Ledstroema.

Powtórny start znów należał do Bogdanova, który okazał się bezkonkurencyjny. Ledstroem przyjechał drugi, a Bauer dojechał trzeci. Taka była kolejność na podium Indywidualnych Mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim. ą