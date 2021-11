Wielkie emocje w Bełchatowie. PGE Skra odwróciła losy meczu

Po dwóch pewnie wygranych setach przez drużynę gości, wydawało się, że spotkanie przebiegnie pod dyktando rzeszowian.

Na szczęście siatkarze PGE Skry wzięli się do roboty. Trener Slobodan Kovac zdjął z boiska Dicka Kooya, w miejsce którego zagrał Robert Täht. Gra gospodarzy nabrała rumieńców.

Do 17 i Do 19 bełchatowianie wygrali dwa kolejne sety i konieczny był tie-break. To była bardzo wyrównana partia. Resovia osiągnęła minimalną przewagę 9:8, ale od tego momentu na parkiecie królowała PGE Skra. Notujemy remis 10:10, ale wtedy trzy piłki z rzędu wygrywają bełchatowianie: Karol Kłos był bohaterem tych akcji. Goście jednak potrafili wyrównać. Zrobiło się 13:13. W końcówce szczęście sprzyja bełchatowianin. Aleksandar Atanasijević zdobył punkt na 14:13, a w ostatniej akcji blokowany jest Maciej Muzaj. Kto popisał się skutecznym blokiem? Oczywiście Karol Kłos! Brawo

MVP: Aleksandar Atanasijević.