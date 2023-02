Wielkie otwarcie sklepu Lidl w Łodzi! Klienci czekali przed sklepem już od rana!

Nowy sklep Lidl w Łodzi

Nowy sklep sieci Lidl Polska ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie pracę znalazło 25 osób. Sklep czynny będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 - 22:00, a w niedziele handlowe w godzinach 9:00 - 19:00. Klienci sklepu będą mogli korzystać z ok. 120 miejsc parkingowych.

W nowej placówce zostały wykorzystane ekologiczne rozwiązania, wśród nich m.in.: