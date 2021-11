Wieluń. Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy. Kierujący miał 2 promile alkoholu w organizmie

Do zdarzenia doszło 9 listopada kwadrans po godzinie 11:00. Do wieluńskiej komendy dotarło zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, zatrzymanym przez pracownicę lokalu gastronomicznego. Kobieta wyczuła woń alkoholu od jednego z klientów. Tym klientem był 40-letni mężczyzna, który po wyjściu z lokalu wsiadł do samochodu, którym zamierzał odjechać. 25-letnia kobieta podbiegła do samochodu i wyciągnęła mężczyźnie kluczyki ze stacyjki, gdy ten próbował włączyć się do ruchu.

Mundurowi zbadali stan trzeźwości 40-letniego kierowcy forda. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. - informuje st.asp. Katarzyna Grela.