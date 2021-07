Wiemy co było przyczyną śmierci Bogdana Gadomskiego. Są zarzuty

51-letnia kobieta i 56-letni mężczyzna odebrali ze szpitala dziennikarza. Było to 6 marca ubiegłego roku. Trafił do ich mieszkania, Małżeństwo wykupiło dziennikarzowi leki. Była wśród nich insulina. 8 marca do mieszkania gdzie przebywał Bogdan Gadomski zostało wezwane pogotowie. Dziennikarz był nieprzytomny. Zabrano go do szpitala. Zespół pogotowia zabezpieczył jedną fiolkę z insuliną. Niewiele w niej zostało. 24 marca Bogdan Gadomski zmarł w szpitalu nie odzyskawszy przytomności. Lekarze powiadomili prokuraturę, że jej okoliczności budzą wątpliwości. Wykonano sekcję zwłok.

-

Śmierci była konsekwencją hipoglikemii – twierdzi Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Mogło dojść do nawet dziesięciokrotnego przedawkowania tego leku, co było konsekwencją nieprawidłowego sposobu jego podawania.

Ustalano, że insulina była podawana bez specjalnego urządzenia pozwalającego na jej dawkowanie. Śledczy powołali biegłego z zakresu diabetologii, który wydał w tej sprawie opinię. Ten stwierdził, że nieprawidłowy sposób dawkowania stanowił niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia poszkodowanego. Co doprowadziło do śmierci dziennikarza. Podejrzani nie przyznają się do winy. Złożyli jednak obszerne wyjaśnienia. Grozi im do 5 lat więzienia. Zarzuca się im narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie śmierci.

W postępowaniu badane są też inne wątki, m.in. związane z rozporządzeniem majątkiem zmarłego, w tym kwestie testamentów, pełnomocnictw oraz ewentualnego przywłaszczenia pieniędzy przez inną opiekunkę. Ustalenia w tych sprawach trwają. Toczy się również postępowanie spadkowe, do którego swój udział zgłosił prokurator.