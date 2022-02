Wiersze miłosne dla niego na walentynki. Wiersze dla zakochanych na Walentynki. Życzenia walentynkowe dla niej 14.02.2022

Wiersze dla zakochanych na Walentynki. Walentynki 14 lutego, dlatego warto wcześniej przygotować wierszyki i życzenia na Walentynki. Walentynkowe wiersze miłosne dla chłopaka i dziewczyny. Wierszyki na Walentynki. Jakie wierszyki na Walentynki wybrać dla ukochanej osoby? Poniżej znajdziecie wierszyki miłosne, wierszyki na Walentynki i życzenia na Walentynki.

14 lutego Dzień Świętego Walentego Ty jesteś dla mnie niebem,

słońcem, które nigdy nie zachodzi.

Jesteś dla mnie chlebem,

bez którego nie mogę się obyć.

Jesteś dla mnie południem,

nocą i dniem.

Jesteś dla mnie wszystkim.

Ja po prostu kocham Cię! Czy pamiętasz jak to było

Gdy byliśmy sam na sam ?

Bicie serca mi mówiło,

Że dla siebie Ciebie mam.

Ty tuliłaś mnie w ramionach

Całowałaś usta me.

Wtedy wreszcie zrozumiałem

Że naprawdę Kocham Cię.

Wierszyki na Walentynki. Walentynki 14 lutego

Czasem, tylko czasem,

Przychodzi taka chwila,

Ze chce być obok Ciebie,

Gdy noc srebrzysta mija.

Chce ujrzeć Twoje oczy,

Gdy słonce budzi się.

Naprawdę, tylko czasem

Tak kochać mi się chce.

Walentynki 2022

Ciągle o Tobie marze,

Jesteś wątkiem mych snów.

Chce być wiecznie z Tobą,

Słuchać wciąż Twoich slow!

Jesteś latem mym i wiosną,

Roześmianą wciąż radością,

To Ty zimą i jesienią

Jesteś kwiatem i zielenią,

Tyś mym źródłem i strumieniem,

W Tobie gaszę me pragnienie,

Z Tobą wszystkie chwile dzielę:

Świątek, piątek i niedzielę.

Składam dzisiaj w Twoje ręce

Życie moje i... me serce! Wierszyki i życzenia na Walentynki "K" literkę sama postawię

"O" literkę Tobie zostawię

"C" literka też może być bez tego

"H" nie może żyć

Później postawię "A" i "M"

Na końcu piękny wyraz "CIĘ" Dam Ci serce me czerwone,

W nim gorąca miłość plonie.

Ty mi dasz serduszko Twoje

- Pokochamy się oboje!

Dlaczego Cie kocham, najdroższy,

Pomimo tylu Twych wad?

Odpowiedz jest zwykłą, najprostsza:

- Przy Tobie pięknieje świat.

Kocham Cię w każdej godzinie,

Kocham Cię w każdej minucie,

Być może tym sposobem

Kiedyś zdobędę Twoje uczucie!

Chcę być Twą dziewczyną,

ukochaną i jedyną,

chcę mieć Ciebie, kochanego,

i nikogo już innego! Długo marzyłam i śniłam

O chłopcu takim jak Ty,

Me serce rwie się za Tobą,

Pragnę znów spotkać się z Tobą. Zaczęło się to wszystko, gdy Ciebie poznałam,

Kiedy po raz pierwszy w Twe oczy spojrzałam.

Otworzył się przede mną świat piękny i nowy,

Jak ogród przecudowny, jak baśń kolorowy. Jakie wierszyki na Walentynki wybrać dla ukochanej osoby?

Walentynki 2022

Życzenia na Walentynki, wierszyki miłosne Gdy spisz spokojnie

I śnić zaczynasz,

Wiersz ten do Ciebie

Pisze dziewczyna.

Stoję przy oknie

I widzę Ciebie

W falach, obłokach,

Gwiazdach na niebie,

Stoję i myślę

O dniach minionych,

O chwilach pięknych

Z Tobą spędzonych.

Patrze przez szybę

Na nieba błękit

I widząc Ciebie,

Zaczynam tęsknić.

Więcej wierszyków na Walentynki na kolejnej stronie Życie to męka,

miłość to sen,

A jednak uwierz-

Ja Kocham Cię! Moja Walentynko!

Chcę rano budzić się obok Ciebie w łóżku...

Chcę całować Cię po brzuszku...

Chcę Cię pieścić słodko tak,

by nasze serca grały w jeden wspólny takt...

Pragnę szeptać Ci co dzień na uszko,

że Cię kocham me Serduszko... Jesteś moim życia tchnieniem,

spełnionym najpiękniejszym marzeniem,

słońcem gorącym, kwiatem pachnącym,

lekiem ból kojącym, celem życia wiodącym,

nieustającą miłością, wielką radością. Kocham się w Tobie wciąż i bez nadziei,

Po nocach tęsknię i szlocham,

I mimo że miłość jest tak beznadziejna

Jednak Cię kocham.

Czemu Cię kocham ? - nie wiem.

W mym sercu płonie ogień miłości

I nic go już nie zgasi oprócz wzajemności.

I Ciebie to spotka, zakochasz się szalenie,

Lecz nikt Twych uczuć nie odwzajemni

Wyśmieje się z Twojej miłości

I wtedy ma miła zobaczysz, zrozumiesz,

Co to znaczy kochać bez wzajemności.

Dopóki mnie kochasz

Dopóki mnie całujesz

Dopóki mi zaufasz

Dopóki tęsknie za tobą

Dopóki ufam ci

Dopóki jesteś przymnie

Ja będę przy Tobie Serce moje kocha Twoje.

Ty napełniasz myśli moje.

Z Tobą czuję się jak w niebie,

bo ja kocham tylko Ciebie.

Tylko Ciebie kocham,

tylko z Tobą pragnę żyć,

tylko Twoje szczęście

moim może być… Wierszyki i życzenia na Walentynki 2022 Są ludzie, których potrzebuję. Są ludzie, których kocham. I

są ludzie tak jak Ty, których się potrzebuje, bo się ich tak

bardzo kocha. Kocham cię jak powietrze.

Jak dziurę w starym swetrze.

Jak drzewo na polanie...

Po prostu kocham cię... kochanie. Zdradziłam Cię o wschodzie słońca kochając się z jeziorem,

w południe skradłam pocałunek lasu, w nocy dotykałam gwiazd, a

teraz jestem Twoja!

Kochać, a lubić to wielka różnica, sercem się kocha, a

duszą zachwyca. Duszą zachwycać można każdego, a sercem kochać

tylko jednego. Miśku bardzo Cię kocham,

i nigdy nie zostawię

Chcę mieć Ciebie zawsze obok

Wiedz, że nigdy Cie nie zdradzę! Moje serce cicho puka, moje oko Ciebie szuka, moje usta

szepcą skromnie: jeśli kochasz - napisz do mnie. Jesteś jak oddech ziemi, zroszonej rannym deszczem, jesteś

słońca promieniem, który świeci mi jeszcze. Jesteś jak słowik,

który co wieczór przylatuje, jesteś... I za to Ci dziękuję! Gdybyś wiedziała, co myślę o Tobie, gdybyś wiedziała, co

czuję do Ciebie, inaczej patrzyłabyś na mnie, inaczej

patrzyłabyś na siebie. Kocham Cię niestrudzenie przez uwielbienie i roztargnienie,

przez zapomnienie też, jak wiesz jak perz, jak chcesz i jak nie

chcesz, kiedy jesz, gotujesz, plujesz na mnie i pomstujesz,

kiedy całujesz, wiesz?

Wierszyki i życzenia na Walentynki Co za wielkie szczęście miałem, że Cię przez smsy poznałem.

Chyba obydwoje nie przypuszczaliśmy, że staniemy się tak bardzo

sobie bliscy. I ciągle bliżej i bliżej, nie rozłączna para,

kochana moja! Na podstawie artykułu 8, paragrafu 11, kodeksu miłosnego skazuje Ciebie na dożywotni pobyt w moim sercu. Wyrok jest prawomocny nie możesz się odwołać. Przesyłam Ci całusa.

lecz tylko słowami-

ekranik przeszkadza,

by dać Ci go ustami!

Całuje Twoją buźkę

i serduszko gorące,

więc przesyłam całusków tysiące! Smutne i szare są dni

Kiedy chmury płyną po niebie

Jeszcze smutniejsze są chwile

Gdy jesteśmy daleko od siebie

Przecież ja Ciebie kocham

Dlaczego nie mogę być z Tobą

Ty byłeś, będziesz i jesteś

Najukochańszą osobą Kochać to nie znaczy być...

Kochać to nie znaczy całować...

Kochać to znaczy dla kogoś żyć...

Kochać to znaczy jedno serce tylko miłować...

Kochać to nie znaczy obiecywać gwiazdy z nieba...

Kochać to nie znaczy łamanie sakramentów...

Kochać to znaczy być obok kiedy zajdzie potrzeba...

Kochać to znaczy tylko Ciebie nosić w sercu...

Serce moje nie kłamie,

Lecz bardzo mocno bije.

Ciebie jednego kocham,

Dla Ciebie jednego żyję. Wierszyki na Walentynki, wierszyki miłosne, życzenia na Walentynki Oferta promocyjna

