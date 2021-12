Wierszyki bożonarodzeniowe SMS. Proste życzenia na Boże Narodzenie. Życzenia świąteczne dla współpracowników i znajomych 4.12.2021

Życzenia świąteczne dla współpracowników

Na zbliżające się świąteczne dni,

wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym,

a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro życzy...

Życzenia bożonarodzeniowe na Facebooka

Aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to,

co przyniesie profity,

przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu

i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi.

Życzymy dużo radości i sukcesów,

mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych

i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych

Proste życzenia na Boże Narodzenie

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku.

Życzymy Państwu, by był to czas wyzwań,

nowych horyzontów i sukcesów

na polu biznesowym oraz osobistym.

Żeby święta były syte, żeby rózgą było bite.

By choinka w twojej chacie nie śmierdziała tak jak gacie,

tylko była kolorowa a na dole stał se browar.

Na pasterkę ruszaj śmiało ksiądz na tacy ma za mało.

Daj złotówkę albo dwie niech i on ucieszy się.

Życzenia bożonarodzeniowe

Z dźwiękiem dzwonków melodyjnych,

wraz z opłatkiem wigilijnym

w dzień Bożego Narodzenia

ślę Ci serdeczne życzenia!