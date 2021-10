Wierszyki na Dzień Nauczyciela 2021. Śmieszne życzenia na Dzień Nauczyciela 2021. Życzenia dla nauczycieli 14.10.2021

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELA Z PODZIĘKOWANIAMI

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELA Z HUMOREM

Dzień Nauczyciela 2021

Życzę naszej drogiej Pani,

by każdy dzień był miły dla niej,

by ranny budzik srebrne dźwięki

układał dla niej w takt piosenki,

by zaczynała dzień wesoła

i żeby znikła zmarszczka z czoła,

by wiatr jej pachniał,

śmiech jej szumiał,

by każdy w klasie ją rozumiał.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela!