WIERSZYKI NA DZIEŃ OJCA. ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA. KARTKI NA DZIEŃ OJCA. PIĘKNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA

Jakie to szczęście, że będąc już dorosłą osobą, dzięki Tobie czasami czuję się jak dziecko. A to takie błogie uczucie... Bądź ze mną, z nami wszystkimi jak najdłużej, bo mnie i całej naszej rodzinie tak dobrze z Tobą.

Kochany Tatusiu ja dziś życzenia chcę ci złożyć, mały bukiecik podarować i miłość w mym sercu do Ciebie zachować. I życzę Ci dużo wspaniałej radości, byś żył dziś i zawsze w dobrej miłości. Właśnie w tej chwili cieszę się z tego, że życzyć Ci mogę wszystkiego dobrego

Przynoszę Tobie tato kwiatuszki tęczowe,

abyś miał gładkie życie i spokojną głowę.

Tatusiu kochany,

my z serca Ci składamy:

Zdrowia, sił i codziennej radości,

żadnych problemów ze stawami kości.

Obyś miał zawsze spokojną głowę,

do nas - dziewczyn nerwy stalowe.

Cierpliwość świętą!

Rękę nie ciężką!

Spokojnego ducha,

kiedy trwa zawierucha.

Niech Ci płyną jak najmilej

życia trudne chwile,

w dzień dzisiejszy Tatku miły,

tego my

córeczki Ci życzymy!

