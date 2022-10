Wierszyki na święto dziewczyn. Życzenia z okazji Dnia Dziewczyn. Piękne życzenia na Dzień Dziewczyny! 11.10.2022

ŻYCZENIA DZIEŃ DZIEWCZYNY 2022

To dla Ciebie, najdroższa ta droga z czerwonych róż usiana, to dla Ciebie ta rosa, zbierana z samego rana, to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej, słabną wszystkie serca męskie.

WIERSZYKI DZIEŃ DZIEWCZYNY

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,

mówi nie znając doliny duszy,

kobieta to nie tylko kwiat,

to kamień, co z czasem się kruszy.

***

Kiedy tylko widzę Cię, nie tylko moje serce drgnie, oglądam Ciebie w zachwycie

i podkochuję się skrycie.

Bogaty i biedny się przekona,

jakim wielkim skarbem jesteś…

Bądź zawsze kochana, piękna jak róża bez wad.

Bądź iskierką w mym życiu, blaskiem słoneczka na niebie...

Tobie kochana moja życzę szczęścia i radości, mało smutku dużo miłości.

***

Spełnienia wszystkich marzeń,

Zadowolenia z siebie,

Radości życiowej

I aby każdy kolejny dzień

Był Dniem Kobiet

Życzę Wam .... wspaniałe,

Niepowtarzalne Panie!