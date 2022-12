Wierszyki na Sylwestra 2023. Mądre życzenia na Nowy Rok 2023 dla znajomych, przyjaciół i rodziny. Życzenia na Sylwestra 1.01.2023

ŻYCZENIA NA NOWY ROK 2023

Na nadchodzący Nowy Rok składam Ci życzenia,

by wszystko o czym marzysz miało możliwość spełnienia.

Niech każdy dzień jest pełen uśmiechu i radości,

niech wszystkie problemy znikną w nicości.

By otaczali Cię ci, których kochasz i nie było ni chwili, w której szlochasz.

Niech wszystko nam się układa,

niech na każdy problem znajdzie się rada.

***

Każdy z nas wiąże z Nowym Rokiem nadzieje. Mamy plany, marzenia, cele. Dlatego też życzę zrealizowania wszystkich, nawet tych najskrytszych i nieprawdopodobnych. Niech Nowy Rok będzie czasem zmiany i to zmiany na lepsze. Życzę, by nie opuszczał Cię uśmiech i ludzie bliscy sercu. Bo to jest przecież najważniejsze.

***

W Nowym Roku życzę Ci:

12 miesięcy zdrowia,

53 tygodni szczęścia,

8760 godzin wytrwałości,

525600 minut pogody ducha

I 31536000 sekund miłości.