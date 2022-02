Wierszyki na walentynki dla żony, wierszyki na walentynki dla koleżanki, wierszyki na walentynki śmieszne, koleżeńskie życzenia walentynkowe

W Dniu Świętego Walentego,

Kwiatek pragnie wody, a motyl kwiatuszka,

ja pragnę od Ciebie jedynie serduszka.

"Panna bez przyszłości lat 37, niebrzydka pozna inteligentnego pana"

Wybrałam piękną kartkę

- do Ciebie ją adresuję.

By w tym dniu powiedzieć,

że coś do Ciebie czuję.

Miłość to piękny kwiat, miłość otacza nas,

miłość ociera łzy, miłością moją jesteś Ty!

Ten liścik z całusem dziś do Ciebie leci,

humor Ci poprawi, a sercu żar roznieci.

Pomyśl dzisiaj o mnie tak słodko i miło,

żeby w środku zimy cieplej się zrobiło.