Wierszyki na walentynki śmieszne. Piękne wierszyki na walentynki dla taty, wierszyki na walentynki dla chłopaka 14.02.2022

14 LUTEGO WALENTYNKI WIERSZYKI I ZYCZENIA DLA ZAKOCHANYCH

Proszę, przyjmij Kochana,

te róże zerwane z rana.

Przykryte nocy cieniem,

niech będą przypomnieniem,

że wśród ludzi na świecie,

żyje jeden człowieczek,

który kocha Cię nad życie.

Który oczekuje od Ciebie

chociaż małej iskry wzajemnej miłości.

Kocham Cię - Jest To Fakt,

Jest Mi Ciągle Ciebie Brak.

Opętałeś Serce Me,

Za To Właśnie Kocham Cię!

Wiem, że jesteś daleko ode mnie,

Wiem, że czasem naprawdę Ci źle!

Lecz w mym sercu też nielekko,

Bo ja bardzo kocham Cię!

