Wierszyki walentynkowe dla dziewczyny i chłopaka. Życzenia dla dziewczyny na 14 lutego! Wierszyki SMS na walentynki! 14.02.2022

Miłosne wierszyki na walentynki! Życzenia na WALENTYNKI dla chłopaka. Walentynkowe życzenia dla dziewczyny

Wierszyki na Walentynki dla chłopaka

Na dworze chłodno, wiatr drzewa kołysze,

a ja do Ciebie Walentynkę piszę.

Piszę powoli, piszę dokładnie,

niech każde słowo w sercu zapadnie!

Gdyby moje serce Twego nie kochało

To by nic do Ciebie nie napisało,

Lecz moje serce tak Twoje miłuje

Że ręka pisze co ono dyktuje.

WALENTYNKI

I moje serce wzajemnością bije,

Oddało Ci się, Tobą tylko żyje!

Chętnie podzielę losu wszelkie dole

Na wspólną radość naszą i niedolę!

Ulica - Tęsknota

Numer - Miłość złota

Adresat - Kocham Cię

Nadawca - Domyśl się.