Wilki Łódzkie ogłaszają nabór. Drużyna prawdziwych twardzieli zaprasza każdego

Po wakacyjnej przerwie drużyna rozpoczęła już przygotowania do sezonu 2022. Po tym jak przedłużono kontrakt z trenerem Tomaszem Kowalczykiem przystąpiono do okresu rekrutacyjnego – informuje prezes Dariusz Grzybowski.

Tomasz Kowalczyk do naszego zespołu wnosi nie tylko 14-letnie doświadczenie jako zawodnik, ale również ogromną wiedzę na temat futbolu amerykańskiego.

Wilki poszukają zawodników o każdych gabarytach, obecnie w składzie znajdują się zarówno gracze ważący 80kg, jak i 140 kg. Jeżeli chodzi o wiek, to tutaj można dołączyć już od 14 lat, choć jest to jeszcze wiek juniorski. Nabór odbędzie się w trzech terminach 16.10 i 23.10 o godzinie 12:00 oraz 21.10 o godzinie 19:00 na boisku ChKS przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18.