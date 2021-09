Wilki w lasach województwa łódzkiego. Co robić jak spotkasz wilka? Kto straszy Polaków wilkami? Nie trzeba bać się wilków! 29.09.2021

WILKI W LASACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Populacja wilka w Polsce powoli się odbudowuje. Już teraz dzięki rosnącej liczbie osobników, samotne wilki lub watahy możemy spotkać w lasach na obszarze całego kraju. Tam gdzie działalność człowieka, związana z hodowlą lub eksploatacją lasów koliduje z życiem tych drapieżników, coraz częściej dochodzi do spotkań z wilkami. Czy należy się bać wilków? Jak się zachować gdy dojdzie do spotkania z wilkiem "oko w oko"? Na początku 2021 roku pojawiło się dużo doniesień o atakach wilków. Kto straszy wilkami?

Liczebność wilków w lasach oceniana była przez specjalistów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na około 30 osobników, czyli trzy, a nawet cztery stałe watahy. To stan na rok 2019. Dwie z nich prawdopodobnie już będąc zadomowionymi w łódzkich lasach, doczekały się młodych. To sensacyjna informacja biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze kilkanaście lat lat temu spotykano je niemal wyłącznie we wschodnich Beskidach, Bieszczadach i Puszczy Białowieskiej, potem także w Puszczy Augustowskiej, na Roztoczu i w Puszczy Noteckiej. Jeszcze trzy lata temu, według GUS, było ich w Polsce 2 tys. A teraz? Teraz są już wszędzie, także w województwie łódzkim, a dokładnie na jego południu i wschodzie, a populacja wilków w całym kraju sięga już 2,4 tys. osobników.