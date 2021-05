Wilki w lasach województwa łódzkiego. Kto straszy wilkami? Co robić jak spotkasz wilka? Leśnicy: nie trzeba bać się wilków! 1.05.2021

Wilki w lasach województwa łódzkiego. Centralna Polska i lasy będące w jurysdykcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, dotychczas były określane mianem "wilczej białej plany". To już przeszłość, bo teraz wilki widywane są już o godzinę drogi samochodem z Łodzi na południe i wschód województwa.

WILKI W LASACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Populacja wilka w Polsce powoli się odbudowuje. Już teraz dzięki rosnącej liczbie osobników, samotne wilki lub watahy możemy spotkać w lasach na obszarze całego kraju. Tam gdzie działalność człowieka, związana z hodowlą lub eksploatacją lasów koliduje z życiem tych drapieżników, coraz częściej dochodzi do spotkań z wilkami. Czy należy się bać wilków? Jak się zachować gdy dojdzie do spotkania z wilkiem "oko w oko"? Na początku 2021 roku pojawiło się dużo doniesień o atakach wilków. Kto straszy wilkami? Liczebność wilków w lasach oceniana była przez specjalistów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na około 30 osobników, czyli trzy, a nawet cztery stałe watahy. To stan na rok 2019. Dwie z nich prawdopodobnie już będąc zadomowionymi w łódzkich lasach, doczekały się młodych. To sensacyjna informacja biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze kilkanaście lat lat temu spotykano je niemal wyłącznie we wschodnich Beskidach, Bieszczadach i Puszczy Białowieskiej, potem także w Puszczy Augustowskiej, na Roztoczu i w Puszczy Noteckiej. Jeszcze trzy lata temu, według GUS, było ich w Polsce 2 tys. A teraz? Teraz są już wszędzie, także w województwie łódzkim, a dokładnie na jego południu i wschodzie, a populacja wilków w całym kraju sięga już 2,4 tys. osobników.

GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ WILKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM? RDPL Łódź uspokaja, że nie spotkamy wilków w lasach podmiejskich, a także nie w małych, oderwanych kompleksach leśnych, choć zdarzyć się może, że akurat tam może przechadzać się pojedynczy, migrujący osobnik. Wilki w województwie łódzkim zadomowiły się w obszarach zaliczanych do korytarzy ekologicznych, czyli w ciągach lasów wzdłuż dolin rzecznych, konkretnie Pilicy, Warty czy Rawki, czyli o godzinę jazdy z Łodzi.

WILKI W LASACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Według łódzkich leśników pierwsze informacje o wilkach na terenie województwa łódzkiego pojawiły się przed kilku laty, jednak dotyczyły tylko pojedynczych osobników, a informacje nie zawsze były wiarygodne, bo nie każdy informujący potrafi rozpoznać wilka i nie pomylić go z wałęsającym się dużym psem. Cztery lata temu widziano wilka nawet w centrum Łodzi, a informacje uznano za wiarygodne, bo świadkami było dwóch myśliwych. Potem w lasach zauważono już parę wilków, widywano zagryzione zwierzęta leśne, w końcu uwolniono wilka z sideł, co było już bezspornym dowodem ich obecności w Łódzkiem.

Maciej Siembor z RDPL Łódź tłumaczy, że jeśli spotkamy w lesie wilki przede wszystkim należy zachować spokój, bo unikają ludzi i nie prowokowane nigdy nie podejdą do człowieka.

Wilki można obserwować – mówi Maciej Siembor - Wilki oddalą się, prawdopodobnie szybko uciekną, jeśli tylko nas zauważą. W przypadku kiedy widzimy wilka, on jeszcze nas nie spostrzegł, a czujemy niepokój czy lęk, można klasnąć w ręce, krzyknąć, gwizdnąć, złamać gałąź, wtedy na pewno ucieknie. Nie można niczym w wilka rzucać ani gonić go, nawet jeśli ktoś się czuje bardzo odważny. Spotkanie z wilkiem jest na pewno bezpieczniejsze niż spotkanie z włóczącym się czy zdziczałym psem, a tych jest w naszych lasach ciągle jeszcze więcej niż wilków. Jeśli zaś natkniemy się na nory, pod żadnym pozorem nie należy do nich podchodzić i zaglądać. Nie wolno podchodzić do miejsc, z których dobiega skomlenie szczeniąt, nie potrzebują one pomocy ludzi.

JAK SPOTKAMY W LESIE WILKA Wilki to są dzikie zwierzęta. Możemy je podziwiać, możemy też się ich bać, ale przede wszystkim powinniśmy szanować je i ich niezależność.

Spokojnie odchodzimy, najlepiej udając, że niczego nie zauważyliśmy - mówi Maciej Siembor. - Nawet jeśli dorosłe wilki obserwują nas z daleka to przede wszystkim chodzi im o to, żeby zostawić ich dom w spokoju. Instynktownie będą unikały kontaktu, nie będą ryzykowały zwarcia w pobliżu nory, zależy im, żeby ich dzieci miały spokój. W żadnym wypadku nie wolno wilków dokarmiać, podrzucać im jedzenia. Bo jeśli zauważą, że w sposób prosty, bez wysiłku dostają smaczne kąski, kiedyś mogą zacząć się o nie upominać.