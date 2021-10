Wilki zagryzły krowy w województwie łódzkim we wsi Kłoniczki. Burmistrz Lututowa ostrzega mieszkańców przed wilkami. Informacje 5.10.2021

Wilki w łódzkich lasach są od lat

W czwartek wilki zagryzły krowy w jednym z gospodarstw w Kłoniczkach. Łupem drapieżników padły trzy sztuki bydła. Rolnik nie miał wątpliwości, że za zagryzienie zwierząt odpowiadają właśnie wilki. Gospodarz widział je na własne oczy, a nawet próbował odganiać.

Rano jeden z mieszkańców zgłosił atak drapieżników na swoje bydło - informuje Burmistrz Lututowa Marek Pikuła. - Jedna sztuka była zagryziona, dwie kolejne padły na skutek obrażeń.

Po zgłoszeniu ataku drapieżników władze gminy powiadomiły policję i lekarza weterynarii oraz wydział ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, którego przedstawiciel dotarł na miejsce zdarzenia.

Wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że zagryzienie tych trzech sztuk bydła było wynikiem działania wilka - relacjonuje burmistrz.

Marek Pikuła przyznaje, że docierały do niego pojedyncze sygnały o tym, że mieszkańcy widzieli wilki na terenie gminy, do czwartkowego poranka jednak nie przybierały one formy zgłoszenia czy prośby o podjęcie jakiś działań.