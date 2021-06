Wille Koenigów w parku Sielanka w Łodzi ulegają dewastacji. Spór w sądzie o prawo do własności dwóch zabytków Wiesław Pierzchała

Zabytkowe, należące do miasta dwie wille rodziny Koenigów od dawna zdobią popularny park Sielanka w rejonie Ronda Lotników Lwowskich w Łodzi. Niestety, są w opłakanym stanie i wymagają gruntownych remontów. A na to się nie zanosi, bowiem rezydencje zamierzają odzyskać spadkobiercy dawnych właścicieli. Sprawa trafiła do sądu.