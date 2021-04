Wiosenne alergie. Jak chronić oczy alergika? Jakie krople do oczu wybrać?

W badaniu „ Chroń oczy przed alergią ” zrealizowanym przez markę EKTIN zapytano respondentów o najczęstsze dolegliwości oczu. Wyniki są zaskakujące: 46 proc. Polaków zauważa u siebie objawy charakterystyczne dla alergii, takie jak łzawienie, podrażnienie, zaczerwienienie i pieczenie. Co ciekawe, najczęstszą, według ankietowanych, przyczyną takich dolegliwości jest zbyt długi czas spędzony przed ekranami urządzeń elektronicznych – uważa tak aż 78 proc. badanych. Z kolei ponad 60 proc. badanych jako przyczynę problemów z oczami wskazuje niewyspanie. – Oczy zmęczone od ekranu mogą być podrażnione, zaczerwienione. Podobnie przy niewyspaniu. Jednak swędzenie w połączeniu z łzawieniem i czasowo występującym obrzękiem to również typowe objawy alergii – wyjaśnia dr n. med. Marta Kołacińska-Flont, specjalista alergologii, ekspertka kampanii „Chroń oczy przed alergią”.

Zadbaj o oczy – nie rezygnuj ze spacerów Wśród osób, które w ciągu ostatniego roku doświadczyły uciążliwych dolegliwości oczu, 69 proc. badanych wiązało większość lub wszystkie te objawy z alergią, ale tylko połowa z nich szukała pomocy u specjalisty. Pozostali albo próbowali leczyć się sami albo bagatelizowali ten problem, ograniczając czas spędzany na zewnątrz do minimum – aż 70 proc. zdeklarowanych alergików przyznało, że rezygnuje z aktywności poza domem w związku z dokuczliwymi dolegliwościami oczu. Tymczasem problem ten można skutecznie rozwiązać. I cieszyć się piękną, wiosenno-letnią aurą, spędzając czas z bliskimi na świeżym powietrzu.

– Nasz narząd wzroku każdego dnia potrzebuje skutecznej ochrony, a ważnym elementem powinny być odpowiednio dobrane, bezpieczne krople, które złagodzą objawy alergii. Alergicy mogą szukać kropli z ektoiną, czyli substancją, która działa ochronnie na oko, zmniejsza stan zapalny i stabilizuje błonę komórkową komórek budujących zewnętrzne warstwy narządu wzroku – tłumaczy dr n. med. Marta Kołacińska-Flont. Podkreśla również, na co dodatkowo zwracać uwagę, przy wyborze kropli: – Dobrze, by były to produkty z dodatkiem kwasu hialuronowego, bo te dwie substancje: kwas hialuronowy i ektoina zastosowane razem, tworzą naturalną tarczę na powierzchni oka, która zabezpiecza przed wniknięciem alergenów – wyjaśnia alergolog.