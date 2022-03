Wiosenne sprzątanie lasów z leśnikami 18-19.03.2022 r.

Zapraszamy do rodzinnego udziału w akcji organizowanej przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Spotkajmy się, aby wspólnie posprzątać las!

Zbliża się wiosna i warto będzie wybrać się do budzącego się po zimie lasu, aby odetchnąć i wypocząć. Można przy okazji połączyć przyjemne z pożytecznym. Ułatwi nam to akcja Lasów Państwowych, które przygotowują się do wielkiego sprzątania lasów z zalegających tam śmieci. Akcję, którą zaplanowano na piątek i sobotę 18 i 19 marca, od godziny 10:00, przygotowują leśnicy z dziewiętnastu nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zapraszają do udziału wszystkie osoby, które lubią spacerować po lasach i nie mogą znieść widoku porzuconych w nich odpadów. Nie dość, że psują one przyjemność ze spaceru, to jeszcze degradują leśną przyrodę.

Część nadleśnictw podejmie wyzwanie w piątek 18 marca i zaprosi do udziału szkoły i uczelnie, część sprzątać będzie w sobotę 19 marca, aby udział mogli wziąć mieszkańcy danego terenu, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe czy grupy zrzeszające np. biegaczy.

Leśnicy z poszczególnych nadleśnictw zapewniają towarzystwo, worki, rękawiczki i wywóz śmieci zebranych podczas akcji. Apelują, aby zabrać ze sobą rodzinę i znajomych, bo ważne, by sprzątających było jak najwięcej. Zapowiadają, że podczas każdej akcji uczestników czekać będą dodatkowe niespodzianki.

Mapa miejsc, w których odbędzie się sprzątanie w poszczególnych nadleśnictwach

Lista miejsc i termin spotkań, dla chętnych, którzy chcą wziąć udział w sprzątaniu z nadleśnictwami

NADLEŚNICTWO BEŁCHATÓW 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy nadleśnictwie, ul. Lipowa 175

NADLEŚNICTWO BRZEZINY 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 w punkcie edukacyjnym w leśnictwie Tadzin

NADLEŚNICTWO GOSTYNIN 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy stadionie w Szczawinie

NADLEŚNICTWO GROTNIKI 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy ścieżce edukacyjnej "Malinka" w Zgierzu

NADLEŚNICTWO KOLUMNA 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 na parkingu leśnym przy ul. 20 stycznia w Pabianicach

NADLEŚNICTWO KUTNO 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 na parkingu leśnym na obrzeżach kompleksu leśnego Raciborów

NADLEŚNICTWO ŁĄCK 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 na początku drogi pożarowej nr 22

NADLEŚNICTWO OPOCZNO 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy wiacie turystycznej przy leśniczówce Januszewice

NADLEŚNICTWO OPOCZNO 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy wiacie turystycznej przy osadzie Ceteń w leśnictwie Dęba

NADLEŚNICTWO OPOCZNO 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 w Leśniczówce Białaczów, ul. Piotrkowska 14

NADLEŚNICTWO PIOTRKÓW 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 na parkingu przy Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole

NADLEŚNICTWO PŁOCK 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy wiacie edukacyjnej w Brwilnie

NADLEŚNICTWO PODDĘBICE 19.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach

NADLEŚNICTWO PRZEDBÓRZ 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 na parkingu w Przedborzu przy ul. Cmentarnej

NADLEŚNICTWO RADOMSKO 19.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy pętli autobusowej na końcu ul. Partyzanckiej, Sucha Wieś, Radomsko

NADLEŚNICTWO RADZIWIŁŁÓW 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy siedzibie Nadleśnictwa Radziwiłłów

NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 na parkingu przy leśniczówce leśnictwa Babsk

NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy Zespole Szkół w Wiadernie

NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 w Porcie Tresta "U sołtysa", ul. Modrzewiowa 31, Tresta

NADLEŚNICTWO SPAŁA 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy postoju pojazdów w Leśnictwie Małecz

NADLEŚNICTWO SPAŁA 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy punkcie postojowym w Leśnictwie Borki

NADLEŚNICTWO WIELUŃ 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 przy szkółce leśnej w Mierzycach

NADLEŚNICTWO WIELUŃ 19.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 w Leśnictwie Jodłowiec, Raducki Folwar 37

NADLEŚNICTWO ZŁOCZEW 18.03.2022 r. - Zbiórka o godz. 10.00 na parkingu przy drodze Złoczew – Burzenin

Specjalna aplikacja

Jak sprzątać las, aby się w nim nie zagubić? Uchroni nas przed tym specjalna aplikacja umożliwiająca dostęp do map lasów. Aplikację mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) już można pobrać na telefony i tablety z systemem Android. Aplikacja umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na telefonach i tabletach, także w trybie offline. Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne, takie jak: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych, zagospodarowania turystycznego oraz zagrożenia pożarowego czy czasowych zakazów wstępu do lasów. Z poziomu aplikacji mBDL użytkownik ma dostęp w trybie online do pełnego opisu lasów. Opis taki zawiera m.in. informację o gospodarzu danego lasu, gatunkach drzew i krzewów występujących w odwiedzanym miejscu, adres leśny, wskazania gospodarcze i wiele innych informacji.

Dbajmy o nasze lasy, bo są bezcenne nie tylko dla ludzi, ale i dla całej planety!