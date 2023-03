Wiosenne Zakupy z siostrami ADiHD. Impreza zakupowa w Manufakturze w Łodzi. Jakie będą atrakcje?

Weekend Zakupów w Manufakturze w Łodzi 1-2 kwietnia. Co będzie się działo

Sobotnie atrakcje Weekendu Zakupów w Manufakturze

W sobotę (1 kwietnia) gospodyniami programu będą łódzkie influencerki siostry ADiHD czyli Ilona i Milena Krawczyńskie . Dziewczyny pojawią się na scenie, opowiedzą o swoich szafach, podpowiedzą co wśród najnowszych trendów warto kupić, a także na jakie akcesoria stawiają w tym sezonie.

W sobotę na klientów czeka też kilka tematycznych stref. W modowych strefach klienci będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad, konsultacji i makijaży. Na warsztaty z customizacji będzie można przynieść swoje ubrania i nadać im nowy charakter, w strefie strojów wieczorowych dowiedzieć się jakie dodatki i makijaże dobrać do kreacji, a w strefie design architekt wnętrz doradzi jak w prosty sposób odświeżyć dom przed świętami.

Sobotni konkurs dla klientów Manufaktury w ramach Weekendu Zakupów

Dodatkowo w sobotę (1 kwietnia) od godziny 14 do 18 na klientów Manufaktury czeka konkurs. Aby wziąć w nim udział należy w stego dnia zrobić zakupy za min. 100zł i z paragonem zgłosić się do stanowiska konkursowego w rotundzie. Do wygrania są karty podarunkowe Manufaktury o wartości 50 zł, ekologiczne autorskie torby Manufaktury z banerów oraz kosmetyki, biżuteria, akcesoria i nagrody rzeczowe od najemców.