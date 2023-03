Wisła Płock - Widzew 1:1. Przełamanie Jordiego Sancheza w samej końcówce meczu. Zobacz, jak padł gol

Do czwartej w tabeli Pogoni Szczecin łodzianie tracą teraz dwa punkty, do trzeciego Lecha (z którym zmierzą się w niedzielę w Łodzi o 17.30) już trzy.

Widzewiacy byli o krok od porażki, chociaż od początku nic nie zapowiadało takiego rozstrzygnięcia. To łodzianie byli bliżsi uzyskania prowadzenia. W 28 minucie Marek Hanousek strzelił z linii pola karnego, bramkarz Wisły Krzysztof Kamiński wybił piłkę na róg.

Po upływie pół godziny gry gospodarze osiągnęli przewagę. Na zbyt wiele pozwoliliśmy rywalom i w 40 minucie Rafał Wolski, który tydzień wcześniej podpisał nowy kontrakt z Wisłą Płock (do 30 czerwca 2025 roku) tym razem się nie pomylił. Uderzył z ostrego kąta bardzo mocno w krótki róg i zaskoczył Henricha Ravasa, któremu piłka przeleciała między nogami.

W drugiej połowie widzewiacy do końca starali się uzyskać wyrównanie. Strzelał Jakub Sypek, ale bramkarz Wisły obronił. Chwilę później Paweł Zielińskie niepotrzebnie podawał do Marka Hanouska, a powinien do lepiej ustawionego Bartłomieja Pawłowskiego.

W przedłużonym czasie gry (sędzia wcześniej przerwał grę po zadymieniu boiska) Jakub Sypek dośrodkował, Jordi Sanchez wyłuskał piłkę i strzelił w dużym tłoku do siatki.