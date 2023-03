Wisła - Widzew. Widzew lubi poniedziałki, kurka wodna. Kto nie zagra w Płocku?

Jak wygląda sytuacja zdrowotna w drużynie?

- W tym tygodniu też mamy swoje problemy, ale przed nami jeszcze trzy dni i zrobimy wszystko, żeby wszyscy zawodnicy byli wzięci pod uwagę. Mato Milos trenuje z nami od początku mikrocyklu. Gdyby spotkanie z Wartą było w poniedziałek, to byłaby duża szansa, żeby już wtedy zagrał - mówił Janusz Niedźwiedź.

Szkoleniowiec zapytany został, czy na plany drużyny niekorzystnie nie wpłynie fakt rozgrywania spotkania w poniedziałek. - Nie będzie to żadne utrudnienie. Mikrocykle dopasowujemy do meczów. Po spotkaniu z Wartą mieliśmy dziewięć dni, zawodnicy dostali trochę wolnego, bo w przerwie reprezentacyjnej go nie będzie. Wtedy będziemy pracować bez przerwy - usłyszeliśmy.