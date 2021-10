Witold Skrzydlewski: KŻ Orzeł Łódź jest przygotowany do złożenia dokumentów związanych z licencją na sezon 2022

Honorowy Prezes Orła Łódź poinformował również, że klub w dniu dzisiejszym (6 października) rozliczy się z miastem za organizację trzech meczów, które nie doszły finalnie do skutku m.in. ze względu na brak kwalifikacji klubu do fazy play-off w sezonie 2021.



- KŻ Orzeł Łódź jest przygotowany do złożenia dokumentów związanych z licencją na sezon 2022. Klub również zwróci na konto miasta pieniądze za trzy mecze, które się finalnie nie odbyły w sezonie 2021. Jak wiadomo, każdy klub dostaje od miasta fundusze na wynajem stadionu na poszczególne spotkania. Uważam, że kluby powinny być za to wdzięczne. Uważam jednak, że miasto robi pewien błąd przelewając te pieniądze bezpośrednio na konta klubowe. KŻ Orzeł mógłby bowiem tymi pieniędzmi obracać kilka miesięcy i dopiero przy następnej transzy nowego podziału dotacji musiałby je zwrócić. Miasto powinno zatrzymać fundusze na swoim koncie, a klub powinien dać cesje do MAKiS i to on powinien je pobierać za udostepnienie obiektu na rozgrywki ligowe. Byłoby to uczciwe rozwiązanie, które nie powodowałoby zatorów. Pieniądze zostają na wynajem obiektów na koncie w mieście, a to MAKiS potem bezpośrednio rozlicza się z miastem. My dzisiaj te pieniądze wysyłamy i będziemy już rozliczeni. Myślę, że będziemy jedynym klubem, który to zrobi. - powiedział Witold Skrzydlewski.