Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Łowiczu. Przyszło wielu zwolenników

W sobotę, 10 lipca, premier Mateusz Morawiecki odwiedził Łowicz. Premier zapewnił podczas spotkania, że jego wizyta w Łowiczu nie jest związana ze zbliżającymi się wyborami.

- Dla mnie realna polityka, zmienianie życia ludzi, naprawa instytucji publicznych, poprawa życia gospodarczego w Polsce to jest dotrzymywanie obietnic. Po prostu po to, żeby Polakom żyło się lepiej - mówił premier Morawiecki.

- Polski Ład, to jest nie tylko dekada rozwoju, ale również bilet do życia na poziomie zachodu, ale według polskich zasad. Mamy rzeczywisty przełom, bo w miastach takich jak Łowicz następuje znaczny rozwój. Do tej pory myślano tylko o dużych miastach. My myślimy również o tych mniejszych miejscowościach, w których przecież też żyją ludzie - mówił premier w Łowiczu.