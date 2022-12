Wizzair zainaugurował loty z łódzkiego lotniska do Londynu Luton. Łódź ma teraz dwa połączenia z Londynem: Stansted i Luton

Inauguracja lotów do z Łodzi do Londynu Luton obsługiwanych przez linię Wizzair miała się odbyć już w poniedziałek 12 grudnia, ale śnieg w Anglii pokrzyżował plany. Dlatego pierwszy samolot z Luton przyleciał do Łodzi w piątek 16 grudnia. Z powodu śniegu w Anglii, samolot był opóźniony o godzinę. Przywiózł komplet pasażerów. Do Luton poleciało nieco mniej osób, co można wyjaśnić okresem przedświątecznym - więcej Polaków wraca do kraju na święta niż leci do Anglii.

Z racji pogody zrezygnowano z salutu wodnego, który zwykle towarzyszy inauguracji nowego kierunku.

Samoloty linii Wizz Air będą latać między Łodzią a Londynem Luton dwa razy w tygodniu - w każdy poniedziałek i piątek. Będzie też dodatkowy lot świąteczny w środę 21 grudnia. Samolot ma przylecieć o 15.40 i wylecieć do Luton o 16.40.