Wkrótce premiera nowego musicalu o Irenie Sendlerowej. Premiera już 27 sierpnia

Musical poświęcony Irenie Sendlerowej - Sprawiedliwej wśród Narodów Świata to efekt polsko-amerykańskiej współpracy. Autorzy libretta - Mary Skinner i Piotr Piwowarczyk - poznali Irenę Sendlerową, realizując o niej film dokumentalny „In The Name Of Their Mothers”. Sama bohaterka zmarła przed jego premierą, film jednak zobaczyło ponad siedem milionów ludzi na całym świecie. Wówczas zrodził się pomysł na musical, który pierwotnie miał trafić na Broadway. Pandemia pokrzyżowała jednak te plany.

Piosenki do Ireny napisał zdobywca Grammy i Pulitzera Mark Campbell, muzykę skomponował Włodek Pawlik, jedyny polski laureat Grammy w kategorii jazzu. To on zainteresował tematem musicalu o Irenie Sendlerowej dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu, Przemysława Kieliszkiewicza.

- Moja muzyka to postmodernistyczny collage różnych współczesnych stylów, brzmień, z elementami R&B, rocka, jazzu, soulu, funky - opowiada Włodek Pawlik. - Ale najważniejsze było dla mnie oddanie ducha tego dramatu poprzez uwypuklenie w warstwie muzycznej jego wokalnych sekwencji. Po raz pierwszy komponowałem do tekstów w języku angielskim. To było wspaniałe wyzwanie

.

Reżyserii podjął się Brian Kite z Los Angeles, choreografię tworzy Dana Solimando, która przygotowywała wiele produkcji na Broadwayu. - W spektaklu szukamy odpowiedzi na pytania: jak to jest być bohaterem? Jakie są tego mroczne strony? Z jakimi wyzwaniami i poświęceniami się to wiąże? Chcemy, żeby „Irena” poruszyła emocje, ale także zachęciła do refleksji - zapewnia Brian Kite, reżyser i dziekan Wydziału Teatru, Filmu i Telewizji UCLA. - Duża część tej opowieści rozgrywa się w głowie, w pamięci Ireny Sendlerowej i dzieci, które uratowała. Muzyka pomaga nam się tam dostać.