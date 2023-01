Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, przedstawił w Piotrkowie Trybunalskim program wyborczy - ZDJĘCIA

W płomiennym przemówieniu Władysław Kosiniak-Kamysz skupił się najpierw na krytyce rządów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Ocenił, że doprowadziły one do podziałów i skłócenia polskiego społeczeństwa na niespotykaną dotąd skalę. Podkreślał galopującą inflację, szalejące ceny m. in. paliw i energii cieplnej oraz wynikające z tego codzienne problemy większości rodzin, dotyczące nagłego wzrostu kosztów życia Polaków.

- Mamy rok wyborczy i teraz będzie wszystko jasne. Kawa na ławę - albo zwycięży uczciwa Polska, którą reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, albo będzie bałagan - mówił lider PSL na spotkaniu w hotelu "Agat" w Piotrkowie Trybunalskim i przywoływał słowa Wicentego Witosa o chłopie, który najwięcej daje, a najmniej oczekuje.

Kosiniak-Kamysz nawiązał też do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).