Władysław z Sanatorium Miłości. Co Władysław z Łodzi mówi o swoim życiu w Łodzi? Bohater programu TVP jest zakochany? 1.07.2021

Władysław z Sanatorium Miłości. Co Władysław z Łodzi mówi o swoim życiu w Łodzi?

Na udział w programie namówił go lekarz, który w lutym ubiegłego roku operował przepuklinę Władysława Balickiego w łódzkim szpitalu im. Barlickiego.

- Cezary Mocek, który wygrał poprzednią edycję, nie żyje, ale pan godnie mógłby go zastąpić- stwierdził łódzki chirurg.

Pan Władysław twierdzi, że to był pierwszy impuls. Pomyślał, że mógłby spróbować. Dowiedział się, że odbywa się casting do drugiej edycji „Sanatorium miłości”. Córka wysłała do telewizji jego zdjęcia i krótki opis.

- Gdy to wysyłałem, to miałem przeświadczenie, że znajdę się w programie - śmieje się Władysław Balicki. - Choć zgłosiło się 3 tysiące 200 osób!