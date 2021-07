Włamanie do kościoła w Sieradzu! Włamywacz ujęty!

Polska kupi od USA czołgi Abrams. Kaczyński: „To jest nowa jakość"

Wicepremier Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazali w środę szczegóły dotyczące kontraktu na pozyskanie przez polską armię czołgów M1A2 ABRAMS SEPv3. - To jest nowa jakość jeżeli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych. Tych czołgów będzie na tyle dużo, że będzie można stworzyć z tego przynajmniej cztery bataliony czołgów, czyli więcej niż to, co jest potrzebne dla powołania brygady czołgów – mówił Kaczyński.