Właściwości lecznicze buraków. Z tego warzywa zrobisz najlepszy syrop na odporność. Jak zrobić buraki kiszone? 25.11.2022

Burak to warzywo, które posiada wiele wartości odżywczych, a nawet leczniczych. Przez wielu smakoszy są określane jako superfoods, które wciąż zyskują na modzie.

Właściwości lecznicze buraka

Składniki odżywcze buraków

Burak zawiera w sobie wiele składników mineralnych. Jest bogaty w cynk, magnez, potas, żelazo, fosfor. Zawiera również witaminy z grupy B, C, E, K, A.

Jak spożywać buraki?

Jak przygotować sok z buraka?

2-3 buraki należy umyć, obrać i wrzucić do wyciskarki. Do soku warto także wycisnąć jabłko lub marchew, by zneutralizować mdły smak warzywa.