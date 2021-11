Właściwości lecznicze imbiru. Herbatka imbirowa na przeziębienie. Syrop z imbiru przeciwskazania i zalecenia 25.11.2021

Wiele osób bez imbiru nie wyobraża sobie zimy. Jest on doskonałym dodatkiem do rozgrzewających herbat, a przy tym nie kosztuje dużo. Takie herbaty, z wykorzystaniem imbiru możemy pić na co dzień, ale też w momencie, gdy czujemy, że dopada nas przeziębienie. Dzięki działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym może skutecznie zwalczyć pierwsze objawy grypy i przeziębienia.