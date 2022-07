Właściwości zdrowotne Yerba Mate. Co to jest Yerba Mate? Ten napar pobudza jak kawa 14.07.2022

CO TO JEST YERBA MATE

Yerba Mate to napar z wysuszonych liści i gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Został on odkryty przez Indian z plemienia Guarani. Z biegiem czasu w Ameryce południowej zyskiwał tylko na popularności. Obecnie jest uznawany za napój narodowy w czterech krajach Ameryki Łacińskiej. Yerba Mate do Europy dotarła natomiast w XVII wieku, za sprawą misjonarzy jezuickich. Yerba mate miała być alternatywą dla sprowadzanej z Azji herbaty. To właśnie oni nadali nazwę Yerba Mate. Nazwa wywodzi się od słowa hierba(w języku starohiszpańskim pisane przez y), czyli ziele, oraz słowa mati, czyli tykwa.