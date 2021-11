Włoskie gwiazdy filmu "Dziewczyny z Dubaju". Aktorzy przylatują do Polski

Producenci "Dziewczyn z Dubaju®" do udziału w filmie zaprosili międzynarodowy zestaw aktorów. "Twórcom zależało, by jak najwierniej oddać realia tzw. „afery dubajskiej”, w którą – obok polskich celebrytek i modelek – zamieszani byli również gangsterzy powiązani z wyższymi sferami krajów Bliskiego Wschodu" - podkreśla dystrybutor tytuły, firma Kino Świat. Bezwzględnych mężczyzn o arabskich korzeniach zagrali więc Giulio Berruti, Andrea Preti, Iacopo Ricciotti i Luca Molinari.

Giulio Berruti wciela się w Sama – mężczyznę, który wywróci do góry nogami życie Emi – głównej bohaterki filmu (Paulina Gałązka). Włoski aktor, model i producent filmowy jest znany z takich międzynarodowych produkcji jak „Walking on sunshine”, „Monte Carlo” czy „Piekło Gabriela”, a ostatnio na ekranach kin można było wypatrzyć go u boku Ryana Reynoldsa i Samuela L. Jacksona w komedii sensacyjnej „Bodyguard i żona zawodowca”. Giulio Berruti mógł zaskarbić sobie popularność w Polsce dużo szybciej – odrzucił bowiem propozycję głównej roli w filmie „365 dni”.