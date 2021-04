Wnioski Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi. Konsekwencje dla wykładowców

Komisja stwierdziła, że dr hab. Mariusz Jakus stosował niedopuszczalne metody pracy ze studentami. W ocenie Komisji zarzuty postawione dr hab. Mariuszowi Jakusowi mogą stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o pracę na ich podstawie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Komisja uwzględniła głosy studentów składane w obronie wykładowcy, świadectwa jego życzliwości wobec studentów i przykłady udzielanej im pomocy. Komisja wzięła pod uwagę także wyrażoną przez dr hab. Mariusza Jakusa chęć do zmiany sposobu pracy. Komisja zaleca, aby decyzję o dalszym zatrudnieniu wykładowcy podjąć po dokonaniu oceny jego aktualnej pracy ze studentami. Sprawa dr hab. Mariusza Jakusa jest obecnie przedmiotem rozpoznania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

4. Postanowienie w sprawie dr Grzegorza Wiśniewskiego

Komisja większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym, stwierdza, że umowa o pracę z dr Grzegorzem Wiśniewskim powinna być rozwiązana na podstawie art. 52 § 1. Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków nauczyciela akademickiego. Po zakończeniu postępowania ws. dr Grzegorza Wiśniewskiego do Komisji wpłynęły zastrzeżenia dr Grzegorza Wiśniewskiego dotyczące pracy Komisji. Zostały one włączone do raportu. Pan Grzegorz Wiśniewski – z uwagi na brak zaufania do Komisji – poprosił o przekazanie jego sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Pani Rektor poleciała Rzecznikowi prowadzenie sprawy dr Grzegorza Wiśniewskiego. Wnioski Komisji są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym przez zewnętrznego eksperta.