Wojewoda unieważnił zakaz wjazdu furgonetek antyaborcyjnych do Łodzi. "Uchwała w sposób rażący narusza prawo"

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński stwierdził nieważność uchwały łódzkiej rady miejskiej zakazującej przemieszania się po mieście pojazdom opatrzonym treściami drastycznymi lub nieprzyzwoitymi.

- Przepisy te w sposób rażący narażają obowiązujące w Polsce prawo - wyjaśnia Dagmara Zalewska, rzeczniczka prasowa wojewody. - Narusza zarówno prawo o samorządzie gminnym jak i wolności konstytucyjne - dodaje.

Według służb wojewody przyjęta 15 września uchwała rady miejskiej w Łodzi cenzuruje wolność słowa, narusza prawo do przemieszczania się, wyrażania poglądów i prawo własności. Jak wyjaśnia Zalewska nikt w radzie miejskiej nie ma kompetencji, by nadać prezydentowi Łodzi prawo do oceniania, co jest przyzwoite a co nie.

- To nie należy do kompetencji rady miejskiej -podkreśla Zalewska. Dodatkowo według służb wojewody uchwała jest nieprecyzyjna.

Wojewoda skorzystał z możliwości rozstrzygnięcia nadzorczego. To uprawnienie, które pozwala mu w ciągu 30 dni stwierdzić nieważność uchwały bądź rozporządzenia samorządu terytorialnego.