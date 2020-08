Wojewoda wyjaśnia, dlaczego zamknął trybuny Widzewa na derby z ŁKS [ZDJĘCIA]

Jaki jest powód wydania decyzji

Podczas meczu piłki nożnej o mistrzostwo II ligi pomiędzy drużynami Widzew Łódź – Znicz Pruszków, który odbył się 25 lipca 2020 r. na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 kibice Widzewa Łódź zasiadający w sektorze D rozwinęli flagę wielkoformatową i dopuścili się odpalenia dużej ilości wyrobów pirotechnicznych w postaci flar dymnych, następnie po zakończonym meczu grupa ok. 60 kibiców Widzewa Łódź wtargnęła na murawę boiska – w celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa na stadionie interweniowała Policja używając do tego celu środków przymusu bezpośredniego. Ponadto w trakcie trwania imprezy masowej doszło do dewastacji przez kibiców mienia na terenie obiektu oraz jej uczestnicy nie zachowali obowiązującego dystansu społecznego wynikającego z § 6 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1066 ze zm.).