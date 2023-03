Wojewódzka Gala Szlachetnej Paczki odbyła się w Zduńskiej Woli. W Ratuszu spotkali się liderzy, wolontariusze i darczyńcy ZDJĘCIA

Koordynatorka regionalna Szlachetnej Paczki Karolina Piekarek podkreśla, że w tej charytatywnej akcji nie chodzi tylko o materialne wsparcie, a coś więcej.

- Nasza pomoc to taka przysłowiowa wędka, którą dajemy potrzebującemu po to, żeby wydobył się z trudnej sytuacji i mógł pójść do przodu. Takie wsparcie rodzinom objętym naszą opieką zmienia życie. Cieszy także fakt, że bardzo często osoby, które dostały pomoc Szlachetnej Paczki później wracają do nas już jako wolontariusze. - podkreśla