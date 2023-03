Wojewódzki Dzień Sołtysa w Sieradzu w sobotę 11 marca. Wystąpią gwiazdy, Krystyna Giżowska i Mateusz Mijal

W województwie łódzkim mamy ponad 4500 sołtysów, czyli gospodarzy swoich miejscowości. Wydarzenia organizowane przez samorząd województwa łódzkiego to wyjątkowa okazja, aby podziękować sołtysom za ich społeczną pracę i zaangażowanie w rozwój swoich wsi. Do wspólnego uczczenia Dnia Sołtysa wszystkich sołtysów zaprasza Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

– Chcemy wam podziękować, za to że jesteście, za waszą codzienną pracę. Dla swoich mieszkańców sołtys to najważniejsza osoba w sołectwie, sąsiad, na którym zawsze można polegać. Dla nas sołtys to partner we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju całego regionu