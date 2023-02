Wojna na murale. Kibice Widzewa też zniszczyli murale swego rywala. Zdjęcia

Rok temu przed meczem Widzewa we Wrocławiu duży mural Śląska Wrocław na Nowym Dworze, został zniszczony w nocy przez nieznanych sprawców. Prawdopodobnie przez pseudokibiców Widzewa Łódź, którzy zamalowali też graffiti WKS-u w innych częściach miasta. Kibice i mieszkańcy zmobilizowali się i chcą go odtworzyć. Pseudokibice Widzewa Łódź pochwalili się w internecie, że zniszczyli więcej graffiti Śląska we Wrocławiu.

Co ciekawe kibiców Widzewa miało w ogóle nie być we Wrocławiu, ale po wstawiennictwu kibiców Śląska ten zakaz zniesiono.

Zniszczenia murali powstały to niejako w odwecie za dewasatację przez kibiców Śląska stadionu na Widzewie podczas wcześniejszego meczu Pucharu Polski. Jak widać zasady kibiców to m.in. ząb za ząb.

Widzew domagał się od Śląska odszkodowania za zniszczenia, jednak włodarze Wojskowych nie byli skorzy do płacenia i sprawa trafiła do sądu. Zapadł wyrok w I instancji PSP w zakresie pokrycia szkód za mecz Pucharu Polski Widzew Łódź - Śląsk Wrocław z 2019 roku. Klubowi gości zasądzono obowiązek spłaty 101 413 złotych na rzecz klubu gospodarza.

Dlaczego przypominamy o tych karygodnych zachowaniach kibiców Widzewa i Śląska. W piątek na Widzewie kolejny mecz obu drużyn. O godzinie 20.30.