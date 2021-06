Wojsko sprzedaje mieszkania w Leźnicy Wielkiej. Cena wywoławcza za metr to tylko 1500 zł

WOJSKO SPRZEDAJE MIESZKANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Już 18 czerwca Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy rozstrzygnie kolejne przetargi na sprzedaż mieszkań w Leźnicy Wielkiej (powiat zgierski). Tym razem pod młotek trafi osiem lokali o powierzchni od niespełna 42 do prawie 84 m kw. Ceny wywoławcze za metr rozpoczynają się już od 1514 zł. Oferowane mieszkania mają od dwóch do czterech pokoi. Każdy lokalu ma piwnicę, a część wyposażona jest również w balkony. Ceny wywoławcze wahają się od 90 do 200 tys. zł.

Największy z lokali znajduje się na drugim piętrze. Składa się z czterech ustawnych pokoi, z których największy ma prawie 25 m kw. Jest w nim również 7-metrowa kuchnia, niespełna 14-metrowy przedpokój i niewielka łazienka z WC. Cena wywoławcza to 135 tys. zł.

Za najmniejsze z wystawionych mieszkań trzeba będzie zapłacić co najmniej 90 tys. zł. Zwycięzca przetargu będzie miał tu do dyspozycji 42 m kw., na których mieszczą się dwa pokoje (10,22 i 18,25 m2), łazienka z WC, 5-metrowa kuchnia oraz przedpokój o takim samym metrażu.