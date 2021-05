"Wolni od długów" to nowy program Polsatu. Czy wróci Katarzyna Dowbor? Nasz nowy dom znika z anteny

Czy wróci Katarzyna Dowbor?

Bohaterem pierwszego odcinka jest 79-letni Tadeusz Żarko z Warszawy! To człowiek honorowy. Nielubi prosić o pomoc. Przez ostatnie lata życie go nie rozpieszczało. Choroba onkologiczna żony zmusiła go do wzięcia kredytu w wysokości 40 000 złotych, by spłacić długi zaciągnięte wcześniej na jej leczenie. Żona Tadeusza zmarła. Niestety dług został. Emerytowany 79-latek dopóki mógł, spłacał pożyczkę terminowo.

Problem pojawił się, gdy podupadł na zdrowiu. Przez liczne pobyty w szpitalach i kiepski stan zdrowia nie mógł dorabiać. Pojawiły się zaległości w spłacaniu pożyczek. Dług przejął komornik. Naliczył wysokie, dzienne odsetki. Do tego dochodzi rata kredytu i czynsz za mieszkanie. Koszty zaczęły przewyższać miesięczny budżet Tadeusza. Na jedzenie nie zostaje mu praktycznie nic. Co więcej - pożyczka z pierwotnej kwoty 40 000 złotych wzrosła do ponad 100 000! Tadeusz boi się utraty dorobku swojego życia – mieszkania, które wiele dla niego znaczy. To tu przeżył najlepsze lata z ukochaną żoną. Już 27 maja o godz. 20!

Mamy też dobrą informację, że miłośników „Naszego nowego domu” i Katarzyny Dowbor. Program wróci na antenę „Polsatu” jesienią!