Wpadka włamywaczy do altan na działkach na Retkini

Policjanci zostali zaalarmowani 24 sierpnia o godz. 8.30. Na miejscu zastali wzburzonych działkowiczów. Opowiedzieli, że zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, który do wózka dziecięcego pakował różne przedmioty. Wydał im się podejrzany, więc go zapytali co tu robi. Intruz zaczął tłumaczyć, że przyszedł do kolegi, ale nie potrafił wskazać jego działki. W końcu zirytowany dociekliwością czujnych działkowiczów wyjął nóż i zaczął nim wymachiwać. Następnie porzucił wózek z łupami i uciekł.

W oparciu o relacje świadków i nagrania z monitoringu policjanci pochwycili 19-latka, a potem jego starszego wspólnika. Grozi im do 10 lat więzienia.